Боксер з України завоював чемпіонський пояс

Уродженець України Максим Продан здобув перемогу над бельгійцем Стівом Жамуа і завоював вакантний титул чемпіона IBF International напівсередній вазі. Обидва боксери протрималися всі 10 раундів.

Продан з перших хвилин заволодів ініціативою, ганяючи суперника по рингу. Бельгієць сподівався на захист і контратаки, які у нього нерідко проходили. Боксер з України щільними ударами намагався достроково завершити поєдинок, проте Жамуа зумів вистояти. У підсумку судді одноголосним рішенням віддали перемогу Продану - 98:92, 97:93 і 96:93.

Максим Продан

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку 22-го травня 2018 року український напівсередньоваговик Максим здобув чергову перемогу на професійному ринзі. Суперником українця був угорський боксер Дьордь Міжєї-молодший. Бій відбувся в Мілані.

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