Боксер із команди Путіна зробив несподівану заяву

Скандальний російський боксер Денис Лебедєв, відомий фанатичною підтримкою президента Росії Путіна, заявив, що вирішив піти зі спорту.

Свого часу він був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) у ваговій категорії до 90,71 кілограма. Однак у лютому 2018 року його було позбавлено чемпіонського пояса через пасивність і переведено в статус "чемпіона у відпустці".

Востаннє Лебедєв бився в листопаді 2018 року, здобувши перемогу над американцем Майком Вілсоном, після чого вимагав боксерського поєдинку з українцем Олександром Усиком, але бій не міг відбутися, оскільки Усик вирішив змінити вагову категорію.

Денис Лебедєв

Усього на рахунку російського боксера 32 перемоги у 35 поєдинках, 23 із них нокаутом.

Боксер із команди Путіна неодноразово заявляв про бажання стати депутатом або мером якогось міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські любителі боксу висміяли бажання свого співвітчизника Дениса Лебедєва провести поєдинок проти українця Олександра Усика.

Коментуючи рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) зобов'язати нашого співвітчизника провести обов'язковий захист, читачі порталу Чемпіонат.com зазначили, що боксер із Putin Team не матиме жодного шансу.

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