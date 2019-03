Боксер з Харкова відправив екс-чемпіона світу в фантомний нокаут - відеофакт

Колишній чемпіон світу за версією IBF в першій середній вазі Кассім Оума (29-13-1, 18 КО) безглуздо позбувся перемоги в поєдинку проти уродженця Харкова Федора Черкашина (12-0, 8 КО).

У другому раунді кут угандійця викинув на ринг рушник, вирішивши що їх боксер потрапив в нокаут. Рефері зафіксував перемогу Черкашина, який прийняв в 2018-м громадянство Польщі, технічним нокаутом.

"Дивний фантомний нокаут з Польщі сьогодні ввечері. Кут викинув рушник, хоча особливо нічого не сталося. Боєць, Кассім Оума, не був цим вражений", - написав журналіст Talksport.com Майкл Бенсон в Twitter.

⁉️ Bizarre stoppage from Poland tonight as the corner throws the towel in without much really happening. The fighter (Kassim Ouma) did not look impressed ... pic.twitter.com/Yn4ps4prky