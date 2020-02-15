Боксер, який відправив у нокдаун Ломаченка, переміг яскравим нокаутом

Венесуельський боксер Хорхе Лінарес здобув ефектну перемогу над мексиканцем Карлосом Моралесом в американському Анахаймі.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях, який першим у професіоналах відправив українця Василя Ломаченка в нокдаун, виграв бій у п'ятому раунді нокаутом.

Лінарес з першого раунду почав працювати першим номером і досить швидко пристрілявся. Буквально перед самим гонгом на перерву бійці зіткнулися головами, через що у Хорхе відкрилася кровотеча.

¡Una derecha brutal!



Jorge Linares mandó a la lona a Carlos Morales con un GOLPE TREMENDO y se llevó la victoria con un nocaut en el cuarto asaltó. 🥊🔥 #ESPNKnockout pic.twitter.com/kODShEvIrV - ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) February 15, 2020

Однак це не завадило йому й надалі володіти ініціативою, раз по раз влучаючи в суперника. Поєдинок закінчився у п'ятому раунді: венесуелець влучив точно в голову правим прямим і Моралес не зміг піднятися з настилу. Ця поразка для мексиканця стала першою достроковою у кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер Бектемір Мелікузієв, якого називають узбецьким Ломаченком, здобув ефектну перемогу за дві хвилини.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!