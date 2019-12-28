Боксер, який обіцяв убити Ломаченка, відзначився брудною витівкою перед боєм

Американський боксер Джервонта Танк Девіс (22-0-0, 21 KO), який обіцяв убити в рингу українця Василя Ломаченка, перед боєм з кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-2-0, 18 KO) влаштував бійку.

На церемонії зважування перед поєдинком за вакантний "регулярний" титул WBA в легкій вазі (до 61,2 кг) 25-річний Девіс штовхнув суперника, спровокувавши скандал.

Відзначимо, що з першої спроби Джервонта не взяв вагу, потягнувши на 61,8 кг. За відведену для цієї процедури одну годину Танк зміг привести себе в порядок, і під час другого зважування вклався в ліміт, показавши результат 61,1 кг. У Гамбоа проблем не було - рівно 61 кг.

Бій відбудеться в неділю, 29 грудня, в 5:55 за київським часом.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Девіс завоював вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA в квітні 2018-го. На вечорі боксу в Брукліні (США), 23-річний американець нокаутував аргентинця Хесуса Куейляра (28-3, 21 КО).

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