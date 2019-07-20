Боксер, який обіцяв убити Ломаченка, облажався перед рідними трибунами

Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), який обіцяв убити Василя Ломаченка в ринзi, здобув непросту перемогу над японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 КО).

Американський боксер на арені MGM National Harbor в Оксон-Хіллі завоював статус обов'язкового претендента на пояс IBF у легкій вазі.

Лопес - Накатані Top Rank

Після самовпевнених заяв тренера Теофімо Лопеса-старшого, всі чекали легкої дострокової перемоги його підопічного нокаутом, проте в реальності бій проти Накатанi тривав усі 12 раундів.

Лопес - Накатані Top Rank

Лопес - Накатані Top Rank

У 11-й трихвилинці Лопес розбив супернику ніс, а в останній трихвилинці боксери влаштували яскравий розмін. Судді одноголосно присудили Теофімо перемогу 118:110, 118:110, 119:109, але глядачі залишилися розчаровані таким виступом свого фаворита.

Відзначимо, що в наступному поєдинку Лопес повинен оскаржити пояс IBF, яким володіє Річард Коммi (29-0, 25 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку планував провести об'єднавчий бій з Коммi 12 квітня, однак чемпіон світу IBF пошкодив кисть і не відновився до цієї дати. Українцю довелося провести обов'язковий захист проти британця Ентоні Кроллою, а бій з ганським боксером був відкладений

Раніше тренер Річарда Коммi Андре Роз'є назвав свого підопічного головною загрозою для українця Василя Ломаченка.

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