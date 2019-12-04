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4 грудня • оновлено в 19:21
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Боксер влаштував понти в рингу і був нокаутований в 1-му раунді - опубліковано відео

4.7т
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Курйозний епізод стався на вечорі боксу в Дубаї в поєдинку між місцевим дебютантом Султаном Аль-Нуаімі і індонезійцем Чарльзом Латуперіссой (2-0-1, 1 КО).

Представник Об'єднаних Арабських Еміратів перед поєдинком демонстрував всіляку впевненість у своїй перемозі, влаштувавши перед суперником запальні танці під відомий хіт U Can not Touch This. Артистизм Султану не допоміг. Опонент покарав його за такі понти, нокаутувавши вже в першому раунді.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Боксер влаштував понти в ринзi і був жорстко нокаутований — опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний американський легкоатлет здобув ефектну перемогу на вечорі боксу в Бейкерсфілді.

За кілька секунд до гонгу 22-річний боксер зловив опонента джебом, а через мить додав правим боковим. Мексиканець моторошно завалився на настил рингу обличчям вниз, а рефері одразу ж зупинив зустріч.

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Автор
Максим Богданов
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