Боксер влаштував понти в рингу і був нокаутований в 1-му раунді - опубліковано відео

Курйозний епізод стався на вечорі боксу в Дубаї в поєдинку між місцевим дебютантом Султаном Аль-Нуаімі і індонезійцем Чарльзом Латуперіссой (2-0-1, 1 КО).

Представник Об'єднаних Арабських Еміратів перед поєдинком демонстрував всіляку впевненість у своїй перемозі, влаштувавши перед суперником запальні танці під відомий хіт U Can not Touch This. Артистизм Султану не допоміг. Опонент покарав його за такі понти, нокаутувавши вже в першому раунді.

