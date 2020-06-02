Боксер вирішив нокаутувати суперника ногою, показавши "вертушку з 90-х"

Максим Богданов Бокс 22:57, 2.06.2020 Оновлено: 23:10, 2.06.2020

В інтернеті набирає популярність ролик з одного з аматорських турнірів із боксу. На відео, якомусь з учасників поєдинку набридло працювати руками, і він спробував нокаутувати суперника ударом у живіт.

"Дiдько забирай, ніхто не очікував такого", – підписав момент автор відео, розмістивши його на порталі boxing.media. За кілька тижнів кліп зібрав більше 50 000 переглядів.

У коментарях такий прийом порівняли з "вертушками" з кікбоксингу, які були популярні при вуличних розбірках у 90-х роках минулого століття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український боксер виграв бій нокаутом на першій секунді. Після стартового гонка нашому панчеру вдався потужний правий боковий.

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