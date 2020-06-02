Головна Новини
2 червня • оновлено в 23:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Боксер вирішив нокаутувати суперника ногою, показавши "вертушку з 90-х"

1.6т
Читати матеріал російською

В інтернеті набирає популярність ролик з одного з аматорських турнірів із боксу. На відео, якомусь з учасників поєдинку набридло працювати руками, і він спробував нокаутувати суперника ударом у живіт.

"Дiдько забирай, ніхто не очікував такого", – підписав момент автор відео, розмістивши його на порталі boxing.media. За кілька тижнів кліп зібрав більше 50 000 переглядів.

Боксер вирішив нокаутувати суперника ногою, показавши "вертушку з 90-х"

У коментарях такий прийом порівняли з "вертушками" з кікбоксингу, які були популярні при вуличних розбірках у 90-х роках минулого століття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український боксер виграв бій нокаутом на першій секунді. Після стартового гонка нашому панчеру вдався потужний правий боковий.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.70 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Virtus.pro
Победа MAD Lions
1.53 Сделать ставку
Nordavind
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.58 Сделать ставку
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку