Боксер в чемпіонському бою почав дражнити суперника і був нокаутований

Французький боксер Сабрі Седир (10-1-1, 5КО) безглуздо позбувся перемоги в бою за вакантний чемпіонський титул WBO European у першій напівсередній вазі проти Сема Максвелла (11-0, КО).

В останньому раунд Седир, вигравав бій за очками, демонстративно опустив руки і почав дражнити британця, танцюючи і кривляючись. Такі "понти" дорого коштували Седирi.

За 10 секунд до закінчення раунду у сильно побитого Максвелла несподівано пройшов удар справа, який нокаутував француза.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, безглуздий випадок стався на вечорі боїв без правил ММА в англійському Колчестер. За дві з половиною хвилини до кінця раунду боєць Джо Хардінг отримав потужний удар в зуби за свої танці на рингу.

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