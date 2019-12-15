Боксер став сенсаційним чемпіоном і змусив Ломаченка піднятися в ринг

Американець Теофімо Лопес (15-0, 12 KO), який сенсаційно нокаутував чемпіона світу IBF у легкій вазі Річарда Коммi (29-3, 26 KO), після бою викликав в ринг Василя Ломаченка.

Український чемпіон WBO, WBC і WBA з іронічною посмішкою позував перед телекамерами, але навіть не провів з Лопесом дуель поглядів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум назвав несподіване місце проведення наступного поєдинку українця.

У червні цього року Коммi (29-2, 26 КО) переміг ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

У липні Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), тренер якого обіцяв убити Василя Ломаченка в рингу, здобув непросту перемогу над японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 КО).

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