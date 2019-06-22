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Боксер скандальним нокаутом сенсаційно завоював титул чемпіона світу WBO

Боксер скандальним нокаутом сенсаційно завоював титул чемпіона світу WBO
Зустріч відбулася на арені Fantasy Sprins
3.5тЧитати матеріал російською

Маловідомий мексиканець Елвін Сото (15-1, 11 KO) створив грандіозну сенсацію на вечорі боксу в Індіо, Каліфорнія, США.

Його поєдинок проти пуерториканця Анхеля Акости (20-2, 20 KO), який вважався абсолютним фаворитом, завершився нокаутом в 12-му раунді.

Уже в третій трихвилинці Акоста пропустив двійку бічних ударів і потрапив у нокдаун. Незважаючи на такий провальний початок, уродженець Пуерто-Ріко зміг зібратися і по ходу зустрічі демонстрував свою перевагу в ударній потужності.

У дебюті заключного раунду мексиканець вдало дістав суперника лівим хуком. Екс-чемпіон хитнувся, Сото почав добивати суперника, і рефері раптово вирішив зупинити бій.

Після того, як судді оприлюднили свої записки виявилося, що на момент зупинки, бій впевнено вигравав саме Акоста.

Боксер скандальним нокаутом сенсаційно завоював титул чемпіона світу WBO

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найскладніший суперник Усика зі скандалом виграв бій нокаутом.

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