Боксер скандальним нокаутом сенсаційно завоював титул чемпіона світу WBO

Маловідомий мексиканець Елвін Сото (15-1, 11 KO) створив грандіозну сенсацію на вечорі боксу в Індіо, Каліфорнія, США.

Його поєдинок проти пуерториканця Анхеля Акости (20-2, 20 KO), який вважався абсолютним фаворитом, завершився нокаутом в 12-му раунді.

Уже в третій трихвилинці Акоста пропустив двійку бічних ударів і потрапив у нокдаун. Незважаючи на такий провальний початок, уродженець Пуерто-Ріко зміг зібратися і по ходу зустрічі демонстрував свою перевагу в ударній потужності.

У дебюті заключного раунду мексиканець вдало дістав суперника лівим хуком. Екс-чемпіон хитнувся, Сото почав добивати суперника, і рефері раптово вирішив зупинити бій.

Після того, як судді оприлюднили свої записки виявилося, що на момент зупинки, бій впевнено вигравав саме Акоста.

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