Боксер-професіонал влаштував понти в рингу і був нокаутований

У мережі набирає популярність відео з одного боксерського залу в Італії, на якому зображений аматорський бій двох місцевих спортсменів.

Один з боксерів перед зустріччю заявив, що він професіонал, тому буде боксувати без захисної екіпіровки і відмовився надягати шолом. І підсумку такі понти дорого коштували італійцеві. Через кілька секунд хвалько пропустив найпотужнішу двійку в голову і впав у важкий нокаут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2010 відбувся знаменитий бій, в якому боксер був нокаутований за понти на рингу. Мексиканець Едісон Міранда став опускати руки, демонстративно показуючи, що удари опонента не приносять йому ніякої шкоди.

У якийсь із моментів Едісон загрався і пропустив потужний аперкот, який відправив його в важкий нокаут.