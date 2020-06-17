Боксер прийшов на зважування з подушкою і поплатився

Американський боксер Джошуа Грір, який був першим номером у списку претендентів на пояс WBO в найлегшій вазі, сенсаційно програв філіппінцю Майку Планіа на вечорі боксу Top Rank.

На зважування перед боєм Грір прийшов із подушкою, натякнувши на те, що збирається "відправити спати" свого суперника, проте в рингу все склалося зовсім інакше. Вже у першому раунді американець був відправлений у нокдаун потужним лівим хуком у виконанні Планіа, а в шостій трихвилинці філіппінець завдав майже ідентичний удар, знову змусивши Гріра впасти на настил. Це дозволило йому здобути перемогу за рішенням суддів – 94:94, 96:92 і 97:91.

В останній раз американець програвав у 2015 році. До бою проти Планіа ця поразка була для нього єдиною в кар'єрі.

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