Боксер "пострілом з базуки" відправив суперника в жахливий нокаут

Американський боксер Майкл Сілс (23-2, 17 КО), який виступає в напівважкій вазі, здобув дострокову перемогу над співвітчизником Крістофером Брукером (14-7, 5 КО).

У другому раунді Сілс притиснув опонента до канату і провів серію ударів, один з якого потрапив точно в голову. Брукер без свідомості впав на канати в неприродній позі, а один з експертів поспішив назвати вирішальний удар "пострілом з базуки".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український супертяж потужним нокаутом дебютував на профі-рингу. На турнірі в Преторії (ПАР) 29-річний кріворожанін в першому раунді переміг місцевого боксера Вікуса Людека.

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