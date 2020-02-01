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1 лютого • оновлено в 20:02
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Боксер піднявся після нокдауну і в кривавому бою виграв чемпіонський пояс Усика

4.2т
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Конголезець Ілунга Макабі (27-2, 24 КО) завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі, який раніше належав українцю Олександру Усику.

На вечорі боксу в Кіншасі 32-річний Ілунга одноголосним рішенням суддів переміг проспекту з Польщі Міхала Чеслака (19-1, 13 KO): 114-112, 115-111 і 116-111.

Ілунга Макабе

Ілунга Макабе

infordc.net

В 4-му раунді Чеслак виявився на канвасi. Африканцеві вдалося провести кілька потужних атак, поставивши криваве розсічення поляку. Кілька ударів припало по потилиці польського спортсмена. Рефері порушення проігнорував, відкривши рахунок.

У 5-му раунді польський боксер ледь не створив сенсацію, відправивши Макабе в нокдаун, проте кінцівка зустрічі залишилася за представником Конго, який і святкував перемогу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні американський чемпіон середньої ваги Деметреус Андраде добув ефектну перемогу над Люком Кілером з Ірландії і захистив пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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Автор
Максим Богданов
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