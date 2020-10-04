Боксер підвівся після 4 нокдаунiв і потужно нокаутував суперника в чемпіонському бою. Відео

Максим Іншаков Бокс 09:59, 4.10.2020 Оновлено: 10:02, 4.10.2020

Американський боксер Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) переміг представника Білорусі Івана Баранчика (20-2, 13 КО) в бою за пояс WBC Silver в першій напівсередній вазі.

Сепеда вже в першому раунді двічі побував в нокдауні. У другій трихвилинці почалася справжня рубка, де боксери по черзі падали на ринг.

Розв'язка настала в п'ятому раунді. За півхвилини американець пропустив град ударів, змусивши рефері відкрити рахунок. Хосе показав, що з ним все ок, і коли до гонгу лишалося 15 секунди лівим боковим в щелепу намертво вирубав білоруса.

На момент зупинки бою Сепеда вів на всіх трьох суддівських картках з однаковим рахунком 37-35.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні непереможний український супертяж Ігор Шевадзуцький (5-0, 5 КО) здобув свою п'яту перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в Пловдиві, Болгарія, 30-річний уродженець Кривого Рогу нокаутував представника Боснії і Герцеговини.

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