Американський боксер Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) переміг представника Білорусі Івана Баранчика (20-2, 13 КО) в бою за пояс WBC Silver в першій напівсередній вазі.

Сепеда вже в першому раунді двічі побував в нокдауні. У другій трихвилинці почалася справжня рубка, де боксери по черзі падали на ринг.

Розв'язка настала в п'ятому раунді. За півхвилини американець пропустив град ударів, змусивши рефері відкрити рахунок. Хосе показав, що з ним все ок, і коли до гонгу лишалося 15 секунди лівим боковим в щелепу намертво вирубав білоруса.

Fight of the Year and candidate for KO of the year from #ZepedaBaranchyk my goodness. Scary scene afterward but Baranchyk seems to be ok after not moving for a long time. he’s on his way to hospital pic.twitter.com/hqWggh20hD