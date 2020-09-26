Боксер переміг "нокаутом року" в першому раунді. Відео

Максим Іншаков Бокс 10:35, 26.09.2020 Оновлено: 11:07, 26.09.2020

Американський боксер Мелвін Лопес добув ефектну перемогу над колумбійцем Єйсом Варґасом на турнірі в Маямі.

Поєдинок завершився в першому ж раунді. В один із моментів Варґас пропустив забійний удар зліва, на мить завмер, після чого, як підкошений, повалився на канвас рингу. Рефері моментально зупинив зустріч, а лікарі деякий час приводили спортсмена до тями.

Автор відео зазначив, що цей нокаут претендує на звання "нокаут року". У коментарях фанати також були вражені "страшним" ударом у виконанні Лопеса.

"Боже, нокаут, який лякає. Немов у цього хлопця зник зв'язок між розумом і тілом", – написав EastVanPhilly.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня український суперважкоатлет Віктор Вихрист (3-0, 3 КО) нокаутував найкращого боксера Іспанії Ґабрієля Енґу (10-9, 6 КО) на вечорі боксу Top Boxing Generation, який відбувся в Дніпрі.

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