Боксер переміг 'нокаутом року' в першому раунді. Відео

Американський боксер Мелвін Лопес добув ефектну перемогу над колумбійцем Єйсом Варґасом на турнірі в Маямі.

Поєдинок завершився в першому ж раунді. В один із моментів Варґас пропустив забійний удар зліва, на мить завмер, після чого, як підкошений, повалився на канвас рингу. Рефері моментально зупинив зустріч, а лікарі деякий час приводили спортсмена до тями.

Автор відео зазначив, що цей нокаут претендує на звання "нокаут року". У коментарях фанати також були вражені "страшним" ударом у виконанні Лопеса.

"Боже, нокаут, який лякає. Немов у цього хлопця зник зв'язок між розумом і тілом", – написав EastVanPhilly.

Knockout of the year contender in Miami! 22yr old Nicaraguan Melving Lopez (23-1, 14 KO's) absolutely folds Yeison Vargas (17-5) in their bantamweight contest for a TKO-1 victory. Thankfully, Vargas left the ring under his own power and looks to be OK. pic.twitter.com/Q3RVZDWhkI