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21 грудня • оновлено в 21:28
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Боксер образив бійця UFC і полетів в нокаут

Боксер образив бійця UFC і полетів в нокаут
Поєдинок завершився дуже швидко
2.6т Читати матеріал російською

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Деррік Льюїс (на фото) відправив в нокаут боксера, який його образив в тренажерному залі.

У відео Льюїс завдає опонентові безліч ударів, після яких боксер падає на канвас.

"Коли боксер сказав, що нокаутує мене, тому що я боєць змішаного стилю (MMA)", - підписав ролик Деррік.

Журналіст Аріель Хельвані підтвердив цю інформацію. За його інформацією, невідомий боксер ображав представників MMA.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний американський легкоатлет здобув ефектну перемогу на вечорі боксу в Бейкерсфілді.

За кілька секунд до гонгу 22-річний боксер зловив опонента джебом, а через мить додав правим боковим. Мексиканець моторошно завалився на настил рингу обличчям вниз, а рефері одразу ж зупинив зустріч.

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Автор
Максим Богданов
Тема
UFC
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