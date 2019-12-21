Боксер образив бійця UFC і полетів в нокаут

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Деррік Льюїс (на фото) відправив в нокаут боксера, який його образив в тренажерному залі.

У відео Льюїс завдає опонентові безліч ударів, після яких боксер падає на канвас.

When a boxers said he will knock me out because I 'm a mma fighter pic.twitter.com/EjSeudMeQM - Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) December 19, 2019

"Коли боксер сказав, що нокаутує мене, тому що я боєць змішаного стилю (MMA)", - підписав ролик Деррік.

Журналіст Аріель Хельвані підтвердив цю інформацію. За його інформацією, невідомий боксер ображав представників MMA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний американський легкоатлет здобув ефектну перемогу на вечорі боксу в Бейкерсфілді.

За кілька секунд до гонгу 22-річний боксер зловив опонента джебом, а через мить додав правим боковим. Мексиканець моторошно завалився на настил рингу обличчям вниз, а рефері одразу ж зупинив зустріч.

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