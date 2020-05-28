У мережі набирає популярність відео з одного з аматорських поєдинків із тайського боксу – муай-тай.

У ролику видно, як спортсмен точним ударом ногою просто "відриває" голову опонентові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відео брутального нокауту від українського боксера муай-тай на одному з турнірів у Таїланді підірвало мережу.

На кадрах видно, як наш співвітчизник ефектно пробив блок опонента. Цей удар змусив суперника замертво впасти на канвас рингу.

У минулому році на юніорському чемпіонаті світу з тайського боксу, який проходив у Бангкоку, наш співвітчизник Владислав Єрьоменко завоював "золото" у ваговій категорії до 67 кілограмів.

У жовтні український боксер муай-тай Микита Гончаренко здобув ефектну перемогу на чемпіонаті світу серед юніорів.

В одному з боїв наш співвітчизник зміг нанести суперникові вбивчий удар ліктем із розвороту.

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