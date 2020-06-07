Боксер Крістіан Тайсон Кужьма відправив суперника в нокаут в бою без рукавичок

Максим Богданов Бокс 20:24, 7.06.2020

Польський боксер Крістіан Кужьма на прізвисько Тайсон став зіркою в мережі після перемоги над співвітчизником Лукашем Залуски в кулачному бою без рукавичок.

У першому раунді Кужьме вдалося кілька найпотужніших ударів, які потрясли опонента. Залуски став гойдатися і в цей момент польський Тайсон дістав суперника убивчим боковим. Боксер як підкошений звалився обличчям вниз на канвас рингу.

Відео з цим ефектним нокаутом стало хітом в мережі, за кілька днів зібравши тисячі переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Коди Гарбрандт (12-3) ефектно переміг Рафаеля Ассунсао (27-8).

Со-головний поєдинок на турнірі UFC 250 в американському Лас-Вегасі завершився моторошним нокаутом бразильця.

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