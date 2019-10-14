Боксер із США впав у кому після бою на вечорі боксу Усик – Візерспун: спортивні підсумки 13 жовтня

Американський середньоваговик Патрік Дей впав у кому після бою на вечорі боксу Усик – Візерспун, а сам Олександр звернувся до українців після поєдинку.
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Крім того, Андрій Шевченко поділився очікуваннями від гри збірної України з Португалією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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