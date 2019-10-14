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14 жовтня • оновлено в 10:33
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Боксер із США впав у кому після бою на вечорі боксу Усик – Візерспун: спортивні підсумки 13 жовтня

2.1т Читати матеріал російською

Американський середньоваговик Патрік Дей впав у кому після бою на вечорі боксу Усик – Візерспун, а сам Олександр звернувся до українців після поєдинку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 13 жовтня.

Крім того, Андрій Шевченко поділився очікуваннями від гри збірної України з Португалією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
Усик – Візерспун Євро-2020
Особа
Олександр Усик
Теги
Збірна України з футболу збірна Португалії з футболу
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