ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Боксер із США відзначився убивчим нокаутом: спортивні підсумки 2 липня

1.5тЧитати матеріал російською

Американський боксер Майкл Сілс відправив суперника у нокаут убивчим ударом, а ЗМІ назвали новий клуб українця Євгена Коноплянки.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 2 липня.

Крім того, стали відомі нові скандальні дані про легенду збірної України Анатолія Тимощука. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Боксер "пострілом із базуки" відправив суперника у кошмарний нокаут

ЗМІ назвали новий клуб Коноплянки

Розумово відсталі: стало відомо, як Тимощук принижував своїх дітей

"У підсумку..." Світоліна виступила із заявою про стосунки із Монфісом

Знайдено труп: відома футболістка вирішила поплавати голяка і потонула

"Що означає не парився?!" Світоліна влаштувала скандал

Ломаченко — Кемпбелл: ЗМІ розповіли про скандал із гонораром українця

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Євген КоноплянкаАнатолій ТимощукЕліна Світоліна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel