Боксер із США відзначився убивчим нокаутом: спортивні підсумки 2 липня

Американський боксер Майкл Сілс відправив суперника у нокаут убивчим ударом, а ЗМІ назвали новий клуб українця Євгена Коноплянки.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 2 липня.
Крім того, стали відомі нові скандальні дані про легенду збірної України Анатолія Тимощука. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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