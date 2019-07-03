Боксер із США відзначився убивчим нокаутом: спортивні підсумки 2 липня

Американський боксер Майкл Сілс відправив суперника у нокаут убивчим ударом, а ЗМІ назвали новий клуб українця Євгена Коноплянки.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 2 липня.

Крім того, стали відомі нові скандальні дані про легенду збірної України Анатолія Тимощука. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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