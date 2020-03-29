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29 березня • оновлено в 15:58
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Боксер Біллі Джо Сондерс зняв видеоурок, як правильно бити дружину на карантині

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Британський боксер Біллі Джо Сондерс (29-0, 14 КО) опублікував видеоурок, де він показує, як правильно бити дружину під час карантину.

На відео 30-річний Сондерс відпрацьовує удари по боксерському мішку, розповідаючи при цьому як краще вести бій з дружиною після тижні карантину.

Відео у себе в Twitter виклав журналіст Майкл Морган після того, як сам боксер видалив публікацію. Морган відзначив, що ролик вийшов не розважальним, незважаючи на намір боксера.

Сондерс вже приніс вибачення з приводу ролика і заявив про свою нетерпимості до домашнього насильства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська тенісистка Даніель Коллінс зняла своє прибирання санвузла під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавiрусу.

26-річна тенісистка показала, як миє унітаз йоржиком з накiнечником у вигляді президента США Дональда Трампа.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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