Британський боксер Біллі Джо Сондерс (29-0, 14 КО) опублікував видеоурок, де він показує, як правильно бити дружину під час карантину.

На відео 30-річний Сондерс відпрацьовує удари по боксерському мішку, розповідаючи при цьому як краще вести бій з дружиною після тижні карантину.

Billy Joe Saunders posting this video on how to hit women is just peak CTE behaviour. I dunno, maybe I'm outta line here ... this is not even mildly amusing, domestic violence should not be. pic.twitter.com/FESRHCQOOd - Michael Morgan (@mikewhoatv) March 29, 2020

Відео у себе в Twitter виклав журналіст Майкл Морган після того, як сам боксер видалив публікацію. Морган відзначив, що ролик вийшов не розважальним, незважаючи на намір боксера.

Сондерс вже приніс вибачення з приводу ролика і заявив про свою нетерпимості до домашнього насильства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська тенісистка Даніель Коллінс зняла своє прибирання санвузла під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавiрусу.

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