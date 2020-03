Британський боксер Біллі Джо Сондерс (29-0, 14 КО) опублікував видеоурок, де він показує, як правильно бити дружину під час карантину.

На відео 30-річний Сондерс відпрацьовує удари по боксерському мішку, розповідаючи при цьому як краще вести бій з дружиною після тижні карантину.

Billy Joe Saunders posting this video on how to hit women is just peak CTE behaviour. I dunno, maybe I'm outta line here ... this is not even mildly amusing, domestic violence should not be. pic.twitter.com/FESRHCQOOd