Бокс від Усика: де дивитися онлайн перше шоу в Києві Big Boxing Night

Максим Іншаков Бокс 09:44, 1.08.2020

У суботу, 1 серпня, в Україні пройде перше шоу промоутерської компанії Usyk 17 Promotion, яка заснована непереможним українським боксером Олександром Усиком.

Захід під назвою Big Boxing Night пройде на відкритому повітрі в одному із залів в передмісті Києва.

Розклад Big Boxing Night
Instagram Usyk 17 Promotion

На ринг вийдуть відомі українські боксери Владислав Сіренко, Петро Іванов, Віктор Вихрист, а також такі проспекти, як Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін та інші.

Подивитися шоу в прямому ефірі можна на Youtube-каналі Олександра Усика і на MostVideoTV, починаючи з 15:00. Сервіс Megogo почне показ шоу о 17:00. З 18:40 трансляція буде доступна на телеканалі XSPORT.

Список головних поєдинків:

Владислав Сіренко - Павло Кроленко

Олександр Захожий - Костянтин Довбищенко

Андрій Великовский - Руслан Щелев

Петро Іванов - Роман Шкарупа.

Крім боїв, глядачів очікує розважальна програма за участю Злати Огневич і Серьогi.

Розклад Big Boxing Night
boxrec.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стала відома вартість квитків на перший вечір боксу Big Boxing Night.

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