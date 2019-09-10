Бокс: розклад і результати головних боїв 2019 року

Кінець 2019 року вийде багатим на принципові й важливі боксерські поєдинки.

На вболівальників чекають реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса, дебют українця Олександра Усика у суперважкій ваговій категорії, українсько-російське протистояння у межах напівважкої ваги між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим.

Крім того, в Єкатеринбурзі відбудеться чемпіонат світу з боксу серед любителів.

До вашої уваги розклад ключових боїв.

8-21 вересня

Єкатеринбург, Росія

Чемпіонат світу з боксу серед любителів

Україна: 52 кг – Максим Фатич, 57 кг – Михайло Дзязько, 63 кг – Олександр Железняк, 69 кг – Мгер Оганісян, 91 кг – Марат Григорян, +91 кг – Цотне Рогава

13 вересня

Нью-Йорк, США

Девін Хейні (22-0, 14 KO, США) – Заур Абдуллаєв (11-0, 7 KO, Росія)

Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі

Майкл Хантер (17-1, 12 KO, США) – Сергій Кузьмін (15-0, 11 KO, Росія)

Бій за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA у суперважкій вазі

14 вересня

Лас-Вегас, США

Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 KO, Великобританія) – Отто Валлін (20-0, 13 KO, Швеція) 28 вересня

Лос-Анджелес, США

Еррол Спенс (25-0, 21 KO, США) – Шон Портер (30-2-1, 17 KO, США)

Бій за титули чемпіона світу за версіями IBF і WBC у напівсередній вазі

5 жовтня

Київ, Україна

Денис Берінчик (11-0, 7 КО, Україна) – Аллан Валлеспін (12-4, 9 КО, Філіппіни)

Бій-реванш за інтернаціональний титул за версією WBO у легкій вазі

Нью-Йорк, США

Геннадій Головкін (39-1-1, 35 KO, Казахстан) – Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 KO, Україна)

Бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі

12 жовтня

Чикаго, США

Олександр Усик (16-0, 12 КО, Україна) – Тайрон Спонг (14-0, 13 КО, Нідерланди)

18 жовтня

Філадельфія, США

Олександр Гвоздик (17-0, 14 KO, Україна) – Артур Бетербієв (14-0, 14 KO, Росія)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і IBF у напівважкій вазі

9 листопада

США

Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 KO, США) – Луїс Ортіс (31-1, 26 KO, Куба)

Бій-реванш за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі

7 грудня

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Енді Руїс (33-1, 22 KO, Мексика) – Ентоні Джошуа (22-1, 21 KO, Великобританія)

Бій-реванш за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і WBO у суперважкій вазі

14 грудня

Нью-Йорк, США

Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO, США) – Егідіюс Каваляускас (21-0-1, 17 KO, Литва)

Бій за титул чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі

Річард Коммі (29-2, 26 KO, Гана) – Теофімо Лопес (14-0, 11 KO, США)

Бій за титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вага

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко може до кінця поточного року провести захист поясів у поєдинку проти Джорджа Камбососа з Австралії.

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