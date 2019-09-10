Бокс: розклад і результати головних боїв 2019 року

Кінець 2019 року вийде багатим на принципові й важливі боксерські поєдинки.
На вболівальників чекають реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса, дебют українця Олександра Усика у суперважкій ваговій категорії, українсько-російське протистояння у межах напівважкої ваги між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим.
Крім того, в Єкатеринбурзі відбудеться чемпіонат світу з боксу серед любителів.
До вашої уваги розклад ключових боїв.
8-21 вересня
Єкатеринбург, Росія
Чемпіонат світу з боксу серед любителів
Україна: 52 кг – Максим Фатич, 57 кг – Михайло Дзязько, 63 кг – Олександр Железняк, 69 кг – Мгер Оганісян, 91 кг – Марат Григорян, +91 кг – Цотне Рогава
13 вересня
Нью-Йорк, США
Девін Хейні (22-0, 14 KO, США) – Заур Абдуллаєв (11-0, 7 KO, Росія)
Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі
Майкл Хантер (17-1, 12 KO, США) – Сергій Кузьмін (15-0, 11 KO, Росія)
Бій за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA у суперважкій вазі
14 вересня
Лас-Вегас, США
Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 KO, Великобританія) – Отто Валлін (20-0, 13 KO, Швеція) 28 вересня
Лос-Анджелес, США
Еррол Спенс (25-0, 21 KO, США) – Шон Портер (30-2-1, 17 KO, США)
Бій за титули чемпіона світу за версіями IBF і WBC у напівсередній вазі
5 жовтня
Київ, Україна
Денис Берінчик (11-0, 7 КО, Україна) – Аллан Валлеспін (12-4, 9 КО, Філіппіни)
Бій-реванш за інтернаціональний титул за версією WBO у легкій вазі
Нью-Йорк, США
Геннадій Головкін (39-1-1, 35 KO, Казахстан) – Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 KO, Україна)
Бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі
12 жовтня
Чикаго, США
Олександр Усик (16-0, 12 КО, Україна) – Тайрон Спонг (14-0, 13 КО, Нідерланди)
18 жовтня
Філадельфія, США
Олександр Гвоздик (17-0, 14 KO, Україна) – Артур Бетербієв (14-0, 14 KO, Росія)
Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і IBF у напівважкій вазі
9 листопада
США
Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 KO, США) – Луїс Ортіс (31-1, 26 KO, Куба)
Бій-реванш за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі
7 грудня
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Енді Руїс (33-1, 22 KO, Мексика) – Ентоні Джошуа (22-1, 21 KO, Великобританія)
Бій-реванш за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і WBO у суперважкій вазі
14 грудня
Нью-Йорк, США
Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO, США) – Егідіюс Каваляускас (21-0-1, 17 KO, Литва)
Бій за титул чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі
Річард Коммі (29-2, 26 KO, Гана) – Теофімо Лопес (14-0, 11 KO, США)
Бій за титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вага
Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко може до кінця поточного року провести захист поясів у поєдинку проти Джорджа Камбососа з Австралії.
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