Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року
2020 рік, продовжуючи попередній, готує для любителів боксу чимало захопливих поєдинків.
Уболівальники побачать битву Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, поєдинки Олександра Усика та Ентоні Джошуа.
Крім того, фанати стануть свідками олімпійського турніру.
Вашій увазі розклад головних боїв 2020 року (доповнюється).
11 січня
Ганновер, Німеччина
Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобританія) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Німеччина) / СКАСОВАНО
Бій за титул чемпіона Європи за версією EBU у суперважкій вазі
18 січня
Філадельфія, США
Джуліан Вільямс (27-2-1, 16 KO, США) – Хейсон Росаріо (20-1-1, 13 KO, Домініканська Республіка) / ТКО5 / ЗВІТ
Бій за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і IBO у першій середній вазі
25 січня
Бруклін, США
Денні Гарсія (36-2, 21 KO, США) – Іван Редкач (23-5-1, 18 KO, Україна) / UD / ЗВІТ
Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі
1 лютого
Хайкоу, Китай
Хосе Карлос Рамірес (25-0, 17 KO, США) – Віктор Постол (31-2, 12 KO, Україна) / СКАСОВАНО
Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі
8 лютого
Київ, Україна
Артем Далакян (19-0, 14 КО, Україна) – Хосбер Перес (16-2, 14 КО, Венесуела) / UD / ЗВІТ І ВІДЕО
Бій за титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі
22 лютого
Бровари, Україна
Денис Беринчик (13-0, 7 КО) – Ектор Сармиенто (21-2, 14 КО) / UD / ЗВІТ
Бій за чемпіонський пояс WBO International у легкій вазі
Лас-Вегас, США
Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO, США) – Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 KO, Великобританія) TKO7 / ЗВІТ / ВІДЕО
Бій за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі
29 лютого
Фріско, США
Майки Гарсія (39-1, 30 КО, США) – Джессі Варгас (29-2-2, 11 КО, США) UD / ЗВІТ
12-раундовий бій у напівсередній вазі
23 травня
Манчестер, Великобританія
Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія) / ПЕРЕНЕСЕНО
Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі
30 травня
Нью-Йорк, США
Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофімо Лопес (15-0, 12 КО, США) / ПЕРЕНЕСЕНО
Бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі
20 червня
Лондон, Великобританія
Ентоні Джошуа (23-1-0, 21 KO, Великобританія) – Кубрат Пулєв (28-1, 14 KO, Болгарія) / ПЕРЕНЕСЕНО
Бій за титул чемпіона світу за версія WBA, WBA і IBF в суперважкій вазі
25 липня – 9 серпня
Токіо, Японія
Олімпійські ігри / ПЕРЕНЕСЕНО
Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Теофімо Лопес зробив зухвалу заяву про бій з Василем Ломаченком.