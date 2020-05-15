Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року

Олександр Чеканов Бокс 23:26, 15.05.2020 Оновлено: 23:27, 15.05.2020

2020 рік, продовжуючи попередній, готує для любителів боксу чимало захопливих поєдинків.

Уболівальники побачать битву Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, поєдинки Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

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Крім того, фанати стануть свідками олімпійського турніру.

Вашій увазі розклад головних боїв 2020 року (доповнюється).

11 січня

Ганновер, Німеччина

Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобританія) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Німеччина) / СКАСОВАНО

Бій за титул чемпіона Європи за версією EBU у суперважкій вазі

18 січня

Філадельфія, США

Джуліан Вільямс (27-2-1, 16 KO, США) – Хейсон Росаріо (20-1-1, 13 KO, Домініканська Республіка) / ТКО5 / ЗВІТ

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і IBO у першій середній вазі

25 січня

Бруклін, США

Денні Гарсія (36-2, 21 KO, США) – Іван Редкач (23-5-1, 18 KO, Україна) / UD / ЗВІТ

Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі

1 лютого

Хайкоу, Китай

Хосе Карлос Рамірес (25-0, 17 KO, США) – Віктор Постол (31-2, 12 KO, Україна) / СКАСОВАНО

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі

8 лютого

Київ, Україна

Артем Далакян (19-0, 14 КО, Україна) – Хосбер Перес (16-2, 14 КО, Венесуела) / UD / ЗВІТ І ВІДЕО

Бій за титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі

22 лютого

Бровари, Україна

Денис Беринчик (13-0, 7 КО) – Ектор Сармиенто (21-2, 14 КО) / UD / ЗВІТ

Бій за чемпіонський пояс WBO International у легкій вазі

Лас-Вегас, США

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO, США) – Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 KO, Великобританія) TKO7 / ЗВІТ / ВІДЕО

Бій за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі

29 лютого

Фріско, США

Майки Гарсія (39-1, 30 КО, США) – Джессі Варгас (29-2-2, 11 КО, США) UD / ЗВІТ

12-раундовий бій у напівсередній вазі

23 травня

Манчестер, Великобританія

Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія) / ПЕРЕНЕСЕНО

Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі

30 травня

Нью-Йорк, США

Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофімо Лопес (15-0, 12 КО, США) / ПЕРЕНЕСЕНО

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі

20 червня

Лондон, Великобританія

Ентоні Джошуа (23-1-0, 21 KO, Великобританія) – Кубрат Пулєв (28-1, 14 KO, Болгарія) / ПЕРЕНЕСЕНО

Бій за титул чемпіона світу за версія WBA, WBA і IBF в суперважкій вазі

25 липня – 9 серпня

Токіо, Японія

Олімпійські ігри / ПЕРЕНЕСЕНО

Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Теофімо Лопес зробив зухвалу заяву про бій з Василем Ломаченком.

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