Бокс: розклад головних боїв 2020 року

2020 рік, продовжуючи попередній, готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків.
Вболівальники побачать повторне протистояння американця Деонтея Уайлдера та британця Тайсона Ф'юрі в суперважкій вазі, битву Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, поєдинки Олександра Усика та Ентоні Джошуа.
Крім того, фанати стануть свідками олімпійського турніру.
Вашій увазі розклад головних боїв 2020 роки (доповнюється).
11 січня
Ганновер, Німеччина
Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобританія) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Німеччина)
Бій за титул чемпіона Європи за версією EBU у суперважкій вазі
18 січня
Філадельфія, США
Джуліан Вільямс (27-1-1, 16 KO, США) – Хейсон Росаріо (19-1-1, 13 KO, Домініканська Республіка)
Бій за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і IBO у першій середній вазі
25 січня
Бруклін, США
Денні Гарсія (35-2, 21 KO, США) – Іван Редкач (23-4-1, 18 KO, Україна)
Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі
1 лютого
Хайкоу, Китай
Хосе Карлос Рамірес (25-0, 17 KO, США) – Віктор Постол (31-2, 12 KO, Україна)
Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі
22 лютого
Лас-Вегас, США
Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO, США) – Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO, Великобританія)
Бій за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі
29 лютого
Фріско, США
Майкі Гарсія (39-1, 30 КО, США) – Джессі Варгас (29-2-2, 11 КО, США)
12-раундовий бій у напівсередній вазі
7 березня
Манчестер, Великобританія
Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)
Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі
11 квітня (дата не підтверджена)
Нью-Йорк, США
Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофімо Лопес (15-0, 12 КО, США)
Бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі
25 липня – 9 серпня
Токіо, Японія
Олімпійські ігри
Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Теофімо Лопес зробив зухвалу заяву про бій з Василем Ломаченком.
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