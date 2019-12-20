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20 грудня • оновлено в 19:36
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Бокс: розклад головних боїв 2020 року

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2020 рік, продовжуючи попередній, готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків.

Вболівальники побачать повторне протистояння американця Деонтея Уайлдера та британця Тайсона Ф'юрі в суперважкій вазі, битву Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, поєдинки Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

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Бокс: розклад головних боїв 2020 року

Крім того, фанати стануть свідками олімпійського турніру.

Вашій увазі розклад головних боїв 2020 роки (доповнюється).

11 січня

Ганновер, Німеччина

Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобританія) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Німеччина)

Бій за титул чемпіона Європи за версією EBU у суперважкій вазі

18 січня

Філадельфія, США

Джуліан Вільямс (27-1-1, 16 KO, США) – Хейсон Росаріо (19-1-1, 13 KO, Домініканська Республіка)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і IBO у першій середній вазі

25 січня

Бруклін, США

Денні Гарсія (35-2, 21 KO, США) – Іван Редкач (23-4-1, 18 KO, Україна)

Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі

1 лютого

Хайкоу, Китай

Хосе Карлос Рамірес (25-0, 17 KO, США) – Віктор Постол (31-2, 12 KO, Україна)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі

22 лютого

Лас-Вегас, США

Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO, США) – Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO, Великобританія)

Бій за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі

29 лютого

Фріско, США

Майкі Гарсія (39-1, 30 КО, США) – Джессі Варгас (29-2-2, 11 КО, США)

12-раундовий бій у напівсередній вазі

7 березня

Манчестер, Великобританія

Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)

Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі

11 квітня (дата не підтверджена)

Нью-Йорк, США

Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофімо Лопес (15-0, 12 КО, США)

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі

25 липня – 9 серпня

Токіо, Японія

Олімпійські ігри

Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Теофімо Лопес зробив зухвалу заяву про бій з Василем Ломаченком.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко Теофімо Лопес Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Віктор Постол Іван Редкач
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