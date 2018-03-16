Бойкот турнірів у Росії: українські боксери потрапили в глухий кут

Бойкот чемпіонату світу 2019 року може закрити українським боксерам участь на Олімпійські Ігри у Токіо, які пройдуть в 2020-му році.

Світова першість є ліцензійною - на ньому будуть розіграні олімпійські путівки ліцензії на Ігри 2020 року. Через Всесвітню боксерську серію (WBS) отримати ліцензії українські боксери не зможуть, оскільки клуб "Українські отамани", які представляєть там Україну, фактично не існує, повідомляє Xspor.

У разі бойкоту чемпіонату світу в Росії єдиною можливістю для українців отримати квоти на Ігри в Токіо стануть інші ліцензійні турніри і професійна ліга АРВ, у разі, якщо вони будуть проводитися.

Як повідомляв "Обозреватель", міністр молоді та спорту Ігор Жданов підписав указ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях на території Росії.