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19 березня • оновлено в 19:25
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Бої Усика і Джошуа під загрозою: названі нові дати

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Промоутер Едді Хірн повідомила попередні дати можливих переносів поєдинків Усика і Джошуа.

Олександр Усик і Едді Хирн

Олександр Усик і Едді Хирн

У разі необхідності бій Олександра Усика і Дерека Чісори (запланований на 23 травня) може бути перенесений на кінець червня або початок липня, повідомляє tribuna.com.

Бій Ділліана Уайта й Олександра Повєткіна (запланований на 2 травня) в такому випадку може відбутися в середині червня, а поєдинок Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва (запланований на 20 червня) – в кінці липня.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Ентоні Джошуа Олександр Усик Дерек Чісора Едді Хірн
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