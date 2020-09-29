Бої Усик – Чісора і Ломаченко – Лопес в Україні покаже популярний медіасервіс

Медіасервіс MEGOGO покаже майбутні бої знаменитих українських боксерів Василя Ломаченка, Олександра Усика і Дениса Берінчика.

Як заявив коментатор Володимир Кобельков, на 17 жовтня запланована трансляція поєдинку українського чемпіона WBA, WBC і WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі .

Також в планах ресурсу показати зустріч суперважковаговика Олександра Усика (17-0, 13 КО) з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) 31 жовтня 2020 року.

Крім того, MEGOGO транслюватиме поєдинок чемпіона WBO International Дениса Берінчика (13-0, 7 КО) проти румуна Віорела Сіміона (22-3, 9 КО), який відбудеться 8 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що спочатку протистояння між Усиком і Чісорою мало відбутися 23 травня на арені "O2" в Лондоні, проте через пандемію коронавiрусу воно було перенесено. На рахунку українця 17 перемог, 13 з яких були здобуті нокаутом, а британець провів 41 бій, вигравши 32 (23 нокаутом) і програвши 9 з них.