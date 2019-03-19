"Бої не з мішками, а з топ-боксерами": екс-чемпіон світу оцінив повернення Кличка

Екс-чемпіон світу Віктор Постол (30-2, 12 КО) поділився думкою про можливе повернення Володимира Кличка в ринг.

"Весь інтернет гуде про нову пропозицію для Володимира, що йому пропонують контракт на три бої. Я бачив, що він вже повернувся в зал у Києві. Його бачили в Конча-Заспі, де він почав тренуватися. Якщо він у хорошій формі і відчуває, що може, то чому б і ні? Він важковаговик, є удар, є сили, у нього все є. Тому, якщо він себе добре почуває і каже: "Так, я ще зможу побоксувати", – то все від нього залежить", – сказав Постол в інтерв'ю Videoboxing.

"Мені особисто, звичайно ж, ще хотілося б його побачити. Але я впевнений, що в нього бої будуть дуже сильні. Не просто з якимись там мішками, а з топ-боксерами. Бій із Джошуа, з Тайсоном Ф'юрі, з Уайлдером. Все можливо. Це було б дуже цікаво", – додав Віктор.

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