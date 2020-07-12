Бої дутих чемпіонів, – Редкач влаштував перепалку з Шатерніковою

Відомий український боксер Іван Редкач висловив обурення діями віцепрезидентки Ліги професійного боксу Аліни Шатернікової, яка на його думку організовує бої серед дуже нерівних суперників.

Редкач сподівається, що на шоу Шатернікової 1 серпня будуть гідні суперники, які складуть конкуренцію бійцям, а не буде одностороннє побиття.

"У мене спаринг був краще ніж у вас бої дутих чемпіонів. Так у вас бійців вагон. А ви подумали, що у них є сім'я і діти, а ви заради 100 $ за раунд, насолоджуєтеся, як ламають здоров'я таким профі-бійцям", – написав Редкач в Facebook, приклавши фотографію боксера з 67 поразками.

Facebook Івана Редкача

Facebook Івана Редкача

"Цей боєць ще й тобі наваляє", – парирувала Шатернікова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Редкач висловив обурення поведінкою Девіса, який виклав відео, в якому б'є українця, при цьому другу частину спарингу, де ситуація перевернулася, розміщувати не став.

Шатернікова в коментарях поколола Івана, зазначивши що Девіс його зачепив таким кліпом. Ця фраза викликала бурхливу реакцію в українського боксера.