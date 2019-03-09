"Боєць від Бога": Володимир Кличко порівняв себе з братом

Легендарний боксер Володимир Кличко розповів, у чому була принципова різниця в його виступах і боях його брата Віталія. На думку Володимира, "вічний" чемпіон світу за версією WBC не прикладав багато зусиль, щоб досягти позитивного результату.

"Віталій – боєць від Бога, а всі його здатності – вроджений дар. У мене була схожа схильність, яку багато хто з мого оточення називав талантом, але я повинен був наполегливо працювати, щоб реалізувати її. В цьому мені допомагала правильна амбітність", - цитує Володимира офіційний сайт братів Кличків.

Володимир і Віталій Кличко http://klitschko-brothers.com

Також екс-чемпіон світу поділився секретами спілкування з Віталієм в дитинстві.

"Пізніше ми придумали собі короткі мотиваційні слогани. "Народжений битися", - такий слоган я придумав для Віталія. "Народжений перемагати", - часто говорив мені брат", - зізнався Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок легендарного українця Володимира Кличка з Девідом Хеєм в 2011 році став одним з найдорожчих за ціною кожного точного удару. У список поєдинків за таким параметром увійшло також протистояння нашого боксера проти Ентоні Джошуа в 2017 році.

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