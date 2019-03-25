МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Боєць MMA вижив після важкого нокдауну і задушив суперника - відеофакт

2.6тЧитати матеріал російською

Російський боєць змішаних бойових мистецтв (MMA) Анатолій Токов добув важку перемогу в Bellator. У суботу в Оклахомі Токов розібрався з 39-річним Джеральдом Харрісом, піднявшись з нокдауну.

Вже на другій хвилині Харріс звалив суперника лівим оверхендом: Анатолій впав на коліна обличчям вперед – Джеральд спробував добити і завдав кілька важких ударів в голову. Але Токов піднявся, витримав всі атаки і вистояв до кінця раунду.

А на початку другої п'ятихвилинки Анатолій переломив хід бою. Токов кілька разів потряс супротивника ударами руками, після чого зловив на гільйотину – Харріс витерпів лише 10 секунд.

Новини
Топовий боєць UFC побив суперника під час інтерв'ю - момент потрапив в ефір

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що бразильський боєць змішаного стилю (MMA) Мікель Перейра своєю технікою викликав справжній фурор на турнірі Road FC.

По ходу сутички бразилець неодноразово демонстрував нестандартну техніку: крутив вертушки, виконував місячне сальто і використовував клітку, щоб відштовхнутися і вдарити опонента.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки