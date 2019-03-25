Боєць MMA вижив після важкого нокдауну і задушив суперника - відеофакт

Російський боєць змішаних бойових мистецтв (MMA) Анатолій Токов добув важку перемогу в Bellator. У суботу в Оклахомі Токов розібрався з 39-річним Джеральдом Харрісом, піднявшись з нокдауну.

Вже на другій хвилині Харріс звалив суперника лівим оверхендом: Анатолій впав на коліна обличчям вперед – Джеральд спробував добити і завдав кілька важких ударів в голову. Але Токов піднявся, витримав всі атаки і вистояв до кінця раунду.

😳 @GHurricane just dropped a 💣!



Did you see that ??



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& Simulcast on 📲 @DAZN_USA !

Tune in with @SkySports in the 🇬🇧. pic.twitter.com/DulgsaIuKg - Bellator MMA (@BellatorMMA) 23 березня 2019 р

А на початку другої п'ятихвилинки Анатолій переломив хід бою. Токов кілька разів потряс супротивника ударами руками, після чого зловив на гільйотину – Харріс витерпів лише 10 секунд.

Anatoly Tokov now has a 4-0 Bellator record after his 2nd round submission win tonight at # Bellator218.



Main Card is live now on 📺 The Paramount Network

& Simulcast on 📲 @DAZN_USA !

Tune in with @SkySports in the 🇬🇧. pic.twitter.com/BVZmlI0A12 - Bellator MMA (@BellatorMMA) 23 березня 2019 р

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що бразильський боєць змішаного стилю (MMA) Мікель Перейра своєю технікою викликав справжній фурор на турнірі Road FC.

По ходу сутички бразилець неодноразово демонстрував нестандартну техніку: крутив вертушки, виконував місячне сальто і використовував клітку, щоб відштовхнутися і вдарити опонента.

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