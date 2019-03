Боєць MMA вижив після важкого нокдауну і задушив суперника - відеофакт

Російський боєць змішаних бойових мистецтв (MMA) Анатолій Токов добув важку перемогу в Bellator. У суботу в Оклахомі Токов розібрався з 39-річним Джеральдом Харрісом, піднявшись з нокдауну.

Вже на другій хвилині Харріс звалив суперника лівим оверхендом: Анатолій впав на коліна обличчям вперед – Джеральд спробував добити і завдав кілька важких ударів в голову. Але Токов піднявся, витримав всі атаки і вистояв до кінця раунду.

