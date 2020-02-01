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1 лютого • оновлено в 13:57
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Боєць ММА одним ударом нокаутував п'яного гопника

3.4т
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Професійний боєць змішаних єдиноборств ( MMA) в суперважкій вазі Джон Хермгольм потрапив в неприємну ситуацію біля одного з барів Лондона.

На британського спортсмена почав наїжджати відвідувач напiдпитку, пропонуючи йому битися на кулаках. Розв'язка наступила миттєво і досить прогнозовано. Величезний Хермгольд одним ударом в щелепу намертво вирубав гопника.

Після цього боєць сів на задираку і став чекати поліції і швидкої допомоги. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в січні минулого року хлопець напав на дівчину з UFC і жорстоко поплатився. Пізніше спортсменка особисто прокоментувала конфлікт.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
твари ни слова об Овечкине, который вышел на 8 место в истории НХЛ по голам и скоро побьет рекорд Грецки по количеству матчей, за которые забрасывалось от 600 до 700 шайб! Боитесь ЛЕГЕНДУ, ВЕЛИКОГО РУССКОГО БОГАТЫРЯ?
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Он Алекс
Он Алекс
Понтелеймон Кулиш, Овечкин красава, нормально устроился в США:)) слуш, а че не на России ?
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