Професійний боєць змішаних єдиноборств ( MMA) в суперважкій вазі Джон Хермгольм потрапив в неприємну ситуацію біля одного з барів Лондона.

На британського спортсмена почав наїжджати відвідувач напiдпитку, пропонуючи йому битися на кулаках. Розв'язка наступила миттєво і досить прогнозовано. Величезний Хермгольд одним ударом в щелепу намертво вирубав гопника.

Після цього боєць сів на задираку і став чекати поліції і швидкої допомоги. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в січні минулого року хлопець напав на дівчину з UFC і жорстоко поплатився. Пізніше спортсменка особисто прокоментувала конфлікт.

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