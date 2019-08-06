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"Близький до цього": жертва Ломаченка дав прогноз на бій українця

1.2т Читати матеріал російською

Колишній суперник українського чемпіона Василя Ломаченка Ентоні Кролла назвав нашого боксера практично ідеальним і непереможним.

За словами британця, в цьому він переконався під час поєдинку проти представника нашої країни.

"Я вважаю, що він досконалий боєць – швидкість, захист... Він б'є сильніше, ніж ви очікуєте. Він дуже добре змінює силу і неймовірно розумний в "читанні" суперників. Жодна людина не є непереможною, але він близький до цього", – цитує Кроллу Sky Sports.

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Ломаченко – Кролла

Ломаченко – Кролла

При цьому Ентоні високо оцінив шанси свого співвітчизника в бою з Василем, однак висловив упевненість в перемозі українця.

"Вважаю, у новому фільмі Люка є більш кращі якості стилістично, ніж у мене. І, думаю, в трьох перших раундах або близько того його чекає невеликий успіх. Безумовно він протримається довго, але в якийсь момент Ломаченко його дістане", – поділився Кролла прогнозом на бій Ломаченко – Кемпбелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали гонорар Василя Ломаченка за поєдинок проти Люка Кемпбелла, який стане для українця рекордним.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Ентоні Кролла
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