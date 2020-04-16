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16 квітня • оновлено в 14:58
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"Більше шансу не буде": Джошуа кинув виклик Ф'юрі

1.4т
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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа викликав на бій свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC.

"Якщо ти дійсно хочеш довести, що являєшся номером один, то давай битися. Я об'єднаний чемпіон світу, а він володіє поясом WBC. Що це доведе? Наш бій допоможе визначити найсильнішого боксера в суперважкому дивізіоні, дізнатися ім'я абсолютного чемпіона", – сказав Джошуа в інтерв'ю виданню SkySports.

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У наступному поєдинку Ентоні повинен провести обов'язковий захист титулу проти болгарина Кубрата Пулєва, а Ф'юрі – третій бій проти Деонтея Уайлдера. Проте, Джошуа закликає їх почекати свого шансу.

"Хочеться попросити Пулєва відійти в сторону, а Уайлдеру сказати, що у нас є більш серйозні справи: "Насолоджуйся своїм алабамським курчам, поки ми будемо шуміти у Великобританії". Цей бій повинен відбутися, тому що більше такого шансу не буде", – додав Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку планувалося, що третій бій між Уайлдером і Ф'юрі відбудеться влітку, проте через пандемію коронавірусу він був перенесений на іншу дату.

Поєдинок між Джошуа і Пулєвим, запланований на 20 червня, був також скасований.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Кубрат Пулєв Деонтей Вайлдер Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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