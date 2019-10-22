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22 жовтня • оновлено в 13:17
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Більше не Усик: WBC жорстко осоромився з українцем

1.2т Читати матеріал російською

Український суперважкоатлет Олександр Усик приїхав у мексиканський Канкун на 57-й конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC).

У своєму Instagram боксер поділився знімком свого пропуску, на якому його прізвище написане з помилкою - "Oleksandr Uzyk" (Олександр Узик).

Instagram Олександра Усика

Instagram Олександра Усика

Відзначимо, що Олександр Усик і Василь Ломаченко на конгресі WBC отримали пам'ятні статуетки від ради.

WBC 57 #loma #usyk # wbccancun57

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa)

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"Божевільний повинен припинити": ексчемпіон світу звернувся до Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський супертяж Дерек Чісора викликав на поєдинок Олександра Усика, який успішно дебютував у новій для себе ваговій категорії, перемігши американця Чаза Візерспуна.

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Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
Місце
Мексика Канкун
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