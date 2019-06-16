Більше не чемпіон: Усик офіційно відмовився від останнього титулу

Екс-абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) відмовився від останнього займаного титулу - за версією IBF.

Від імені українського боксера з офіційною заявою виступив менеджер Егіс Клімас.

"Усик звернувся в IBF з проханням негайно позбавити його титулу чемпіона світу. Усик дякує IBF за підтримку і офіційно повідомляє про те, що продовжить кар'єру в суперважкій вазі", - написав Клімас в Instagram.

Відзначимо, що цей пояс був розіграний в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії між кубинцем Юніером Дортікосом (23-1, 21 КО) і американцем Ендрю Табіті (17-0, 13 КО). Спочатку бій був заявлений за звання "тимчасового" чемпіона IBF.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) надала Олександру статус "чемпіона у відпустці". А від титулів за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) українець відмовився сам.

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу. Але через пошкодження біцепса дебют Усика в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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