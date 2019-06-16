Більше не чемпіон: Усик офіційно відмовився від останнього титулу

Екс-абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) відмовився від останнього займаного титулу - за версією IBF.
Від імені українського боксера з офіційною заявою виступив менеджер Егіс Клімас.
"Усик звернувся в IBF з проханням негайно позбавити його титулу чемпіона світу. Усик дякує IBF за підтримку і офіційно повідомляє про те, що продовжить кар'єру в суперважкій вазі", - написав Клімас в Instagram.
Mr. Usyk has requested to the IBF that he hereby relinquishes the IBF Cruiserweight title with immediate effect , and wishes today's participants in the WBSS Cruiserweight tournament all best wishes . As such, the full IBF Cruiserweight title is available to the winner of the bout between Tabiti and Dorticos . Mr. Usyk thanks the IBF for all of its support during his reign as Cruiserweight Champion and hereby notifies the IBF that he will campaign in the Heavyweight division in the future . Best Team Usyk. @usykaa @ibfboxing @wbsuperseries @ k2promotionsukraine @matchroomboxing #klimasmanagement
Відзначимо, що цей пояс був розіграний в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії між кубинцем Юніером Дортікосом (23-1, 21 КО) і американцем Ендрю Табіті (17-0, 13 КО). Спочатку бій був заявлений за звання "тимчасового" чемпіона IBF.
Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) надала Олександру статус "чемпіона у відпустці". А від титулів за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) українець відмовився сам.
У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.
Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу. Але через пошкодження біцепса дебют Усика в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.
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