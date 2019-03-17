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Бій з Ломаченком? Гарсія зробив заяву після бою зі Спенсом

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Майки Гарсія, програвши Ерролу Спенсу заявив, що може повернутися в легшу вагову категорію.

Гарсія (зліва) - Спенс

Гарсія (зліва) - Спенс

"Я провів 12 раундів з відмінним чемпіоном в напівсередній вазі. Це подвиг, який ніхто не робив останнім часом. Я пишаюся тим, що мені вдалося це зробити. Ймовірно, я повернуся в легші вагові категорії, але нам доведеться ще подумати про це", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, що чемпіон світу в найлегшій ваговій категорії за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) хотів провести об'єднавчий бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Майки Гарсії.

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У Майки повинні були б залишатися два пояси (IBF і WBC), але в жовтні американець відмовився від пояса IBF заради поєдинку з чемпіоном IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом.

Ломаченко втратив можливість провести бій за абсолютне чемпіонство, але як і раніше Гарсія залишається найбажанішим суперником для українця, оскільки володіє титулом WBC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко 12 квітня проведе захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в легкій вазі проти британця Ентоні Кролли.

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Особи
Василь ЛомаченкоМайкі Гарсія
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