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29 листопада • оновлено в 12:16
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Чісору до бою з Усиком готуватиме побитий українцем боксер

7.6т
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Менеджер найбільш імовірного наступного суперника Олександра Усика Девід Хей заявив, що його підопічний буде готуватися до бою з українцем за допомогою спарингів з Тоні Белью.

"Він бився з Усиком, він спарингував з Чісорою, він знає всі сильні і слабкі сторони. Сто відсотків, я б хотів послухати його думку про необхідну тактику на бій: які удари потрібно наносити, з якою частотою", – заявив Хей в інтверью SkySports.

Тоні Білями (праворуч)

Тоні Білями (праворуч)

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Нагадаємо, що бій між Усиком і Белью відбувся рік тому в Манчестері і закінчився виграшем українця нокаутом, однак на момент зупинки бою британець перемагав за очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер кубинського боксера Луїса Ортіса вважає, що Олександр Усик не зможе досягти успіху в суперважкій вазі.

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Тема
WBC
Особи
Олександр Усик Девід Хей Тоні Белью Дерек Чісора
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