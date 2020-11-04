Бій Віталія Кличка увійшов до п'ятірки найбільш кривавих в історії боксу

Бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса, який відбувся в червні 2003 року і закінчився поразкою українця, увійшов до п'ятірки найкривавіших в історії боксу.

На думку видання The Sportsman, яке складало рейтинг, протягом 20 хвилин поєдинку українець вперше в своїй кар'єрі відчув такий біль і дискомфорт. Вирішальний його момент стався у третьому раунді, коли в результаті жорсткої рубки між боксерами над лівим оком Кличка-старшого з'явилося глибоке розсічення.

"Всього за 20 хвилин Віталій відчув стільки болю та дискомфорту, скільки не відчував протягом своєї кар'єри. У третьому раунді крові було особливо багато. Перед його початком легендарний тренер Льюїса Емануель Стюард дав своєму підопічному установку піти у відкриту рубку, в результаті якої у Кличка над лівим оком відкрилося розсічення, яке і вирішило результат бою. Віталій продовжував хоробрий бій, але з кожною секундою на його обличчі з'являлося все більше крові, що привело до дострокового завершення поєдинку після шостого раунду", – так пояснили свій вибір укладачі рейтингу.

До п'ятірки найбільш кривавих боїв були включені також протистояння Чака Вепнера і Сонні Лістона (1970 рік), друга зустріч Майка Тайсона і Евандера Холіфілда (1997), поєдинок Роккі Марчіано і Езарда Чарльза (1954) і бій Дениса Лебедєва та Гільєрмо Джонса (2013).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше реванш Кличка-старшого і Льюїса, що не відбувся, був названий одним з найбільш очікуваних в історії.