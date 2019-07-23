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Бій в Україні: Ломаченко зробив офіційну заяву

3.1т Читати матеріал російською

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко прокоментував гіпотетичне проведення одного зі своїх боїв на території України.

"Бій в Україні? У мене є контракт з американською промоутерською компанією. Для мене це було б дуже цікаво. Я вірю і думаю, що багато людей хотіли б побачити мій бій вживу. Але це не залежить від мене", - сказав Василь на прес-конференції, відповідаючи на питання британських ЗМІ.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

24tv.ua

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"Клоун": Ломаченко розлютився на боксера, який обіцяв його вбити

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита бою Василь Ломаченко - Люк Кемпбелл, в якому вирішиться доля трьох чемпіонських поясів.

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Особа
Василь Ломаченко
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Sullivan Stacy
Sullivan Stacy
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