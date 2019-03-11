"Бий у ріпу": Усик виклав відео від Російської Церкви і викликав скандал у мережі

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик привітав всіх своїх фоловерів в Instagram з Прощеною неділею, виклавши несподіване відео.

Олександр Усик church.ua

У своєму акаунті наш прославлений боксер розмістив уривок із проповіді скандально відомого священика РПЦ, який втік до Росії після Революції Гідності, протоієрея Андрія Ткачова.

"Якщо буде ситуація, яка зобов'язує до опору і захисту себе або інших, то, будь ласка, бийте в ріпу і не питайте прізвище. Бий у капусту, як можеш, і не турбуйся про те нітрохи. І потім навпаки, скажеш "слава Богу, що потрапив". Для цього ходіть на бокс. Всі православні християни повинні бути загартовані і спортивні", - йдеться в кліпі.

Ця промова викликала бурхливе обговорення в коментарях. Користувачі дивуються, як слова російського священика в'яжуться з постулатами Біблії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, протоієрей Андрій Ткачов не раз потрапляв у скандали через свої висловлювання.

Так, у 2014 році він прокляв учасників євромайдану. "Нехай гад зжере гада", – сказав він революціонерам.

Пізніше, втікши до Росії, назвав Україну "повним нулем".

Раніше Усик відповів на погрози активістів, які зібралися покарати боксера. Український спортсмен заступився за ченців Києво-Печерської лаври.

15 грудня Олександр отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня. Нагороду українському боксеру вручив Митрополит УПЦ Московського Патріархату Онуфрій.

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