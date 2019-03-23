Бій Усика перенесуть: промоутер назвав причину

Промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн підтвердив, що вони вступили в переговори з камерунцем Карлосом Такамом.

При цьому менеджер нашого чемпіона хоче перенести поєдинок, запланований на 18 травня, так як у цей же день відбудеться бій чемпіона WBC в супертяжах Деонтея Уайлдера.

"Зараз ми граємо з ідеєю провести бій 17 травня, тому що Уайлдер б'ється 18 травня і створювати такий конфлікт нікому не вигідно, адже ми хочемо, щоб дебют Усика висвітлювався максимально", - сказав Хірн в інтерв'ю IFL TV.

Олександр Усик instagram.com/usykaa

Команда Усика близька до завершення угоди з приводу наступного бою, хоча офіційно угода ще не підписана.

"Угода поки не оформлена. Ми знаходимося на зв'язку з командою Такама. Ми досягли принципової домовленості про проведення бою, але до підписання контракту справа поки не дійшла", - повідав, на якій стадії переговорів знаходиться бій українського чемпіона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що свою згоду на бій з українським боксером Олександром Усиком, який збирається дебютувати в суперважкій вазі, дав росіянин Олександр Повєткін.

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