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Бій Усик - Такам на межі зриву: стали відомі деталі

1.4т Читати матеріал російською

38-річний камерунський суперважковаговик Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing. Співпраця камерунця з новим промоутером може зірвати його поєдинок з Усиком.

Передбачалося, що саме Такам стане суперником для дебюту в хевівейті ексабсолютного чемпіона світу в крузервейті українця Олександра Усика.

Бій Усик-Такам був запланований на 25 травня в Оксон-Хіллі (штат Меріленд, США), але був скасований через травму українця. Новою датою орієнтовно стало 12 жовтня, однак тепер бій Усик - Такам може і зовсім не відбутися.

Карлос Такам

Карлос Такам

prosportua.com

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"Підписання контракту між Такамом і Star Boxing цілком може означати і те, що Усику знадобиться новий опонент", - стверджує джерело ESPN.

В даний час Усик почав підготовку до свого дебюту в суперважкому дивізіоні в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців масово розводять фейковою новиною про Олександра Усика.

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Карлос Такам Олександр Усик
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