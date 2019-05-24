Бій Усик – Такам: коли і де дивитися

Український чемпіон Олександр Усик у суботу, 25 травня, повинен був провести поєдинок проти представника Камеруну Карлоса Такама.

Бій планувалося провести в американському Оксон Хіллі на арені MGM National Harbor і він повинен був стати дебютним для нашого співвітчизника в суперважкій вазі. Однак через травму Усика, який під час підготовки отримав пошкодження біцепса правої руки, поєдинок було скасовано.

Планувалося, що камерунець вийде на ринг проти іншого суперника, але в карті боїв на шоу, яке вирішили не скасовувати, його ім'я не значиться. Найімовірніше, бій Усик – Такам відбудеться в серпні, коли заплановано повернення Олександра. Шоу покаже телеканал "Інтер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий екс-чемпіон світу Хасім Рахман зухвало висловився про Олександра Усика.

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